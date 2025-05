A piedi da Vicenza a Biella per l'Adunata, lo scatto con l'assessore Maiolatesi

In questi giorni, camminando per Biella, capita di imbattersi in vicende davvero curiose. Storie che meriterebbero di essere raccontate e riportate alla comunità.

Come quella che vede come protagonista un gruppo di Alpini che, da Vicenza, è giunto a piedi all'ombra del Mucrone. Per l'occasione, hanno incontrato l'assessore comunale Edoardo Maiolatesi, con il quale si sono fermati a scambiare due parole sulla loro esperienza.

Ancora una volta il giudizio generale è stato confermato: Biella ha accolto egregiamente le penne nere.