Il loro incontro era in programma per questa sera, 8 maggio. Il destino, invece, ci ha messo lo zampino e li ha fatti incrociare casualmente in piazza Duomo, a Biella, a due passi dal Battistero.

Stiamo parlando del sindaco di Benna, Cristina Sitzia, e dei membri del Coro Alpino La Bissoca di Villanova d'Asti. Ne è nato uno scambio di battute a favore di telecamera.

Ricordiamo che il concerto sarà alle 20.45 di oggi nella chiesa di San Giovanni di Benna, assieme al coro parrocchiale.