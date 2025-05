Biella Rugby scende in campo: i risultati per categoria.

CADETTA

04.05.25 Biella Rugby v Amatori e Union Milano 33-41 (17-12)

Marcatori. Mete: Barilli, meta tecnica, Lanza. Trasformazioni: Poli (2). Punizioni: Poli (4).

Biella Rugby: Negro; Nardi (72’ Mulsant), Tosetti, Casini, Poli; Longo, Defilippi; Givonetti (41’ Cafaro), T. Protto, Barilli; Bottero (63’ Silvestrini), Buturca; Vaglio (72’ Faiella), Lanza (cap.), Bortolot (41’ Panigoni).

Nicola Mazzucato, coach: “Partita dura per i ragazzi della Cadetta costretti a giocare per più di un tempo in quattordici per un cartellino rosso. Nonostante l'inferiorità numerica hanno cercato di giocare tutti i palloni pur peccando molto di ingenuità, sicuramente in alcune situazioni utilizzo del gioco al piede avrebbe dato un po' di respiro. Nonostante l’accaduto, complimenti per la stagione”.

UNDER 18

04.05.25 Biella Rugby v Lecco Rugby 19-5 (7-5)

Marcatori. Mete: Pavesi, Meneghetti + 1 meta. Trasformazioni: Salussolia (2).

Biella Rugby: Pagliano; Formigoni (60’ D’Herin), Pavesi (70’ Gravinese), Meneghetti, Parnenzini; Salussolia, Bocchino; Chtaibi, Rossi (cap.) (36’ Curatolo), Mosca; Perju (36’ Pacchiarotti), Avanzi; Novani, Bredariol (36’ Rava), Sivestrini.

Edo Barbera, coach: “Portare a casa quattro punti oggi è stato più difficile di quanto i giovani biellesi si aspettassero. Partita tesa dall’ inizio alla fine, che l’under 18 nostrana riesce a portare a casa grazie alla superiorità tecnica. Il deficit disciplinare non riesce a far decollare la prestazione che ci si aspettava”.

UNDER 14

01.05.25 a Parabiago, Torneo che Vale con: Brc, Parabiago, Rugby Rho, Piacenza, Rugby Bassa Bresciana Leno, Gattico Rugby, Rugby Treviso, Rugby Como, Amatori Tradate, Rugby Varese, Sanremo

Biella Rugby: Bolzoni; Succio, Gobbi, Poli, Frigerio; Balducci (cap.), Armenia; Paggio, Buda, Bocca; Pavanetto, Squara; Mercandino, Scanavino, Girardi. A disposizione: Borio, Piazza, Coda Caseia, Ben Alilou, Di Girolamo, Ubertalli. A disposizione: P. Squara, Bora.

Edo Romeo, coach: “Buon torneo fatto dai ragazzi peccato per una piccola disattenzione contro Oleggio che non ci ha permesso di giocarci il primo posto nella finale, ma comunque torneo positivo con un buon terzo posto conquistato”.

UNDER 12

04.05.25 a Alice Castello, Torneo Adriano Varra con: Brc, Volvera, Moncalieri, Pro Vercelli, Eureka

Biella Rugby 2013: Olivia, Clarissa, Andreotti, Corchia, Piacenza, Vella, Gabri, Finotto, Chiodelli, Masi, Blanco, Leonzio.

Biella Rugby 2014: Paiato, Milotta, Racanelli, Siletti, Scaramal, Taglia, Fizzotti, Diego, Pavan, Noemi, Sasha.

Chiara Mautino, coach: “I ragazzi, suddivisi in due squadre in base all' anno di nascita, mettono in campo una buona attitudine e carattere. Non sempre semplice, soprattutto per la squadra più ‘giovane’, ma sicuramente un buon banco di prova per gli scontri futuri. Conferma di carattere per i più ‘esperti’ che vincono tutte le partite con buon scarto di punti seppur non senza qualche difficoltà a livello offensivo. In generale buona prova di riscatto dopo il weekend precedente”.

UNDER 10

01.05.25 a Padova, Torneo Bottacin con: Mogliano, Benetton, Paese, Petrarca, Pordenone, Amatori Rubgby Vicenza, Gipsi Prato, CUS Padova, Ruggers Tarvisium, Lions Amaranto Livorno, Amatori & Union Milano, Brc, Primavera, Riviera 1975, Scandicci, Livorno, Fiamme Oro, Villorba, Valsugana, Rugby Milano, Fiumicino Rugby, Rugby Parco Sempione, Jesolo, Province dell’Ovest, Rugby Experience L'Aquila, Falchi Monterotondo, Patavium, Rugby Cernusco, Rugby Parma, Verona, Rugby Nuovo Salario

Biella Rugby: Bolla, Bertone, Gallia, Sciuto, Lacagnina, Quaregna, Dama, Oldrini. A disposizione: Liprandi, Poverello, Pegoraro, Serio, Dissegna, Somrani.

Guglielmo Longo, coach: “Ottima prestazione da parte dei piccoli dell'under 10 che hanno combattuto fino alla fine ottenendo un ottimo piazzamento, menzione d'onore a Nicolò Serio che ha vinto il premio miglior ala del torneo”.

04.05.25 a Alice Castello, Torneo Adrano Varra con: Brc, Pro Vercelli, Eureka, Moncalieri, Volvera.

Guglielmo Longo, coach: “Prestazione esemplare dei piccoli atleti, che sono riusciti a vincere tutte le partite, oltre i risultati, sul campo ottima l'attitudine in campo”.

UNDER 8

01.05.25 a Padova, Torneo Bottacin con: Mogliano, Benetton, Paese, Petrarca, Pordenone, Amatori Rubgby Vicenza, Gipsi Prato, CUS Padova, Ruggers Tarvisium, Lions Amaranto Livorno, Amatori & Union Milano, Brc, Primavera, Riviera 1975, Scandicci, Livorno, Fiamme Oro, Villorba, Valsugana, Rugby Milano, Fiumicino Rugby, Rugby Parco Sempione, Jesolo, Province dell’Ovest, Rugby Experience L'Aquila, Falchi Monterotondo, Patavium, Rugby Cernusco, Rugby Parma, Verona, Rugby Nuovo Salario

Biella Rugby: Forti, Borrione, Pavanati, Mello, Valente, Liprandi.

Veronica Sellone, coach: “I nostri sette orsetti hanno combattuto e giocato concludendo una prestazione eccellente al 43° Torneo Bottacin. Un sudatissimo ma super meritato 17° posto per i nostri giocatori. I bimbi hanno messo in campo tutto quello che è stato imparato durante l’anno: bene la fase difensiva, ma soprattutto quella offensiva. Oggi possiamo dirci orgogliosi dell’atteggiamento e del carattere con i quali, i nostri super orsetti, hanno affrontato le difficili partite. Testa al prossimo torneo e sempre forza BRC”.

04.05.25 a Alice Castello, Torneo Adriano Varra con: Pro Vercelli con Calice, Brc, Volvera, Moncalieri

Biella Rugby: Pavanati, Serio, Valente, Iacobellis, Liprandi, Mello Rella.

Edo Breglia, coach: “Secondo torneo della settimana per i nostri orsetti. Ottima prestazione dei bimbi che si sono divertiti e hanno giocato bene”.