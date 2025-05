Bonprix TeamVolley a Milano per i 3 punti

Il Bonprix TeamVolley si prepara all’ultima partita della stagione, sabato alle 20.30 al PalaPavoni di Milano. Contro il GS Cagliero Volley - fanalino di coda e già retrocesso - le biancoblù sono chiamate a conquistare i tre punti per essere certe del quinto posto nel girone nazionale di Serie B2. Altrimenti, occorrerà attendere il risultato di UIV Pavia-Alba.

Il commento del vice-allenatore Paolo Salussolia: «Ci prepariamo ad andare a Milano dopo una settimana “in trasferta”, essendo l’impianto di Lessona a disposizione degli Alpini per l’Adunata. Sulla carta siamo senza dubbio favorite perché Cagliero è già retrocesso matematicamente da un paio di giornate, ma io dico: non fidiamoci di nulla. Un avversario che gioca a mente sgombra può diventare estremamente ostico e noi già lo scorso anno non avevamo offerto una prestazione esaltante al PalaPavoni. In casa sanno trasformarsi, esaltando con esuberanza e grinta le loro spiccate doti difensive. Giocatrice iconica è la palleggiatrice Sali, autentica trascinatrice sempre pronta a prendersi tante responsabilità con una lucidità invidiabile, oltre alla grande ex Benedetta Calabrese. Occorrerà “allerta massima” in tutte le fasi di gioco poco ortodosso, poi serenità e pazienza per capitalizzare l’elevato numero di errori che hanno nelle mani. Non serviranno forzature inutili, bensì applicazione e pulizia costante dei palloni. Come dei mediani di mischia. Dopo tutta la fatica fatta per arrivare a questa situazione, sarebbe delittuoso non sfruttare l’occasione per chiudere la stagione raggiungendo il punto più alto della storia del TeamVolley».

Aggiunge la schiacciatrice Veronica Francoli: «La partita di sabato chiude una stagione che mi sento di definire positiva. È stato il mio primo anno al TeamVolley e, da quanto ho potuto capire, siamo in linea con gli obiettivi stagionali. Lo spirito di squadra ha certamente contribuito ad avvicinarci a questo traguardo e io sono ben felice di farne parte. Ho detto “avvicinarci”, perché manca ancora un passo al quinto posto e l’ultima partita sarà fondamentale da questo punto di vista. Tutte noi abbiamo davvero tanta voglia di mettere questa ciliegina sulla torta. Come ci stiamo ripetendo in allenamento: mettiamo da parte l’emozione e pensiamo a vincere. Giocare contro una squadra di bassa classifica non ci tranquillizza, perché tutte le avversarie vanno rispettate e ogni partita fa storia a sé. Lotteremo unite per questo risultato storico per la nostra società».

Entra nel vivo anche il tabellone del Botalla TeamVolley, che domenica alle 17.30 affronta Igor Volley in gara-1 delle semifinali di Prima Divisione. Si gioca al PalaAgil di Trecate. Gara-2 martedì 20 maggio a Lessona (alle 20) ed eventuale gara-3 giovedì 22, stessa location e stesso orario.

Coach Ivan Turcich: «Igor è una formazione giovane ma ben strutturata, che ha fatto un’ottima prima parte di campionato. La formula prevede gara-1, gara-2 ed eventuale gara-3: di sicuro ne uscirà vincitrice la squadra che riuscirà a mantenere il focus sull’obiettivo per più tempo. Onestamente non temiamo nessuno, per mentalità. Non ci interessa, implicherebbe la consapevolezza di non essere in grado di raggiungere un obiettivo. Se ci sarà un avversario migliore di noi lo accetteremo: prenderemo spunto per riformulare gli obiettivi stagionali e capire dove abbiamo sbagliato. Rispettiamo tutti, ci mancherebbe, ma non temiamo nessuno».