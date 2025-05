Nuove cinture nere per l'ASD Mushin VIDEO

Nel fine settimana appena trascorso, presso il Dojo Mushin con sede in Valdilana, l'associazione affiliata Csen , ha organizzato gli esami per due giovani ragazze: Lisa Cominato, praticante dal 10 novembre del 2016, e Amelia Santin iscritta presso l'associazione il 21 febbraio del 2019.

Le giovani Karateka hanno sostenuto con successo una serie di prove tecniche pratiche e teoriche sulla nobile arte del Karate Do. Come da tradizione, gli esami iniziano nel pomeriggio del sabato e si concludono nel primo pomeriggio di domenica, pernottando nel dojo con prove tenute anche in tarda serata, chiudendo con la caratteristica cerimonia di consegna della nuova cintura e del diploma Csen.

Le due giovani, nel fine settimana, erano affiancate da numerosi compagni di pratica, che si sono offerti volontari per dar loro supporto e per partecipare a loro volta ad alcune prove pratiche. Il gruppo che si è creato negli anni è molto unito, da molti degli atleti definito come una seconda famiglia. Visto l'alto livello tecnico dimostrato non solo nel fine settimana, ma tenuto con assidua regolarità nei numerosi anni di pratica, non solo nel turno riservato agli allievi più avanzati ma partecipando quasi sempre anche alle lezioni riservate ai principianti, sia nel Dojo che nei corsi limitrofi, non solo hanno conquistato con merito il grado di cintura nera, hanno fatto un doppio passaggio conseguendo il grado di primo Dan.

A giorni il Dojo Mushin festeggerà i 18 anni, inaugurato proprio nei primi giorni di maggio, e in tutto questo tempo non si era mai verificato un passaggio doppio per i gradi superiori. “Questo dimostra – spiegano - che il notevole impegno e la grande perseveranza porta inevitabilmente a raggiungere grandi risultati, nella pratica come nella vita! Al contrario di quello che molti pensano, la cintura nera non è un traguardo, bensì un punto di partenza, il vero inizio! Possano le due 'giovani Guerriere' essere di esempio ai propri compagni e non solo. Complimenti, risultato più che meritato”.