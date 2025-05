Masserano, resta infilzato nella recinzione: grave un uomo di 84 anni

È in gravi condizioni l'uomo di 84 anni coinvolto in un incidente domestico. È successo nella prima serata di ieri, 6 maggio, nel comune di Masserano.

Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe rimasto infilzato in una recinzione per cause al vaglio dei Carabinieri. Le grida disperate del pensionato hanno attirato l'attenzione dei residenti che hanno subito dato l'allarme.

In breve tempo, sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco per la prima assistenza; in seguito, è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso. La prognosi resta riservata.