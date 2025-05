Roppolo, la comunità si ritrova per la Festa della Liberazione e del Lavoro (foto dalla pagina Facebook di Comune di Roppolo)

La comunità di Roppolo si è riunita lo scorso 1° Maggio per la Festa della Liberazione e del Lavoro. Come da programma, alla Santa Messa è seguita la deposizione delle corone in Municipio, dove sono state consegnate le consuete borse di studio agli studenti, unita alla consegna di copia della Costituzione ai neomaggiorenni.