Verso l'Adunata, il sindaco Guerriero di Borriana: "Un'occasione unica per celebrare i valori di amicizia"

In occasione della 96ª Adunata degli Alpini a Borriana l'Associazione El Chinchè vi aspetta all'Oratorio di Chiesetta di San Bernardo con una mostra di quadri, sculture in legno e manufatti di artisti locali. Sarà aperta venerdì 9 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e sabato 10 maggio dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00- Il Gruppo Alpini di Borriana, in collaborazione con la Pro Loco organizza un Pranzo dell'Amicizia, sabato 10 maggio alle ore 12.30, riservato agli Alpini che saranno ospitati nel nostro Comune in questi giorni.

"La prima volta dell’Adunata degli Alpini nella città di Biella, coglie una sfera affettiva comune - dichiara il sindaco francesca Guerriero - . Gli Alpini rappresentano la ripartenza simbolica di un mondo che non ha abbandonato il valore della comunità, il sentimento della solidarietà, il principio indissolubile dell’impegno. Anche Borriana sarà al suo meglio in queste giornate, con iniziative organizzate dalle nostre Associazioni ed in particolare, tutto il nostro Paese è pronto ad accogliere gli Alpini che soggiorneranno a Borriana, dando loro il benvenuto con allestimenti a tema e con l’esposizione del nostro tricolore. Personalmente voglio ringraziare tutti i nostri concittadini che stanno collaborando con l'obiettivo di creare un'atmosfera di festa e accoglienza, colorando ogni casa con i colori della bandiera italiana. E’ bello vedere che anche Borriana, si senta parte integrante di questo evento straordinario, è importante ricordare che, l'Adunata Nazionale Alpini è un'occasione unica per celebrare i valori di amicizia, solidarietà e amore per la patria, valori che gli Alpini incarnano perfettamente. Un affettuoso ringraziamento. Buona 96° Adunata Nazionale degli Alpini".