Primi Alpini anche a Cossato, arrivano dal Bresciano: “Prima volta qui, l'accoglienza è stata strepitosa” FOTO e VIDEO

“L'accoglienza è stata strepitosa, migliore di molti altri luoghi”. A dirlo, ai nostri taccuini, gli Alpini Angelo, Gianni e Giacomo del gruppo di Nuvolera, in provincia di Brescia, giunti nei giorni scorsi, insieme alle penne nere liguri, nell'area sportiva della Spolina di Cossato.

“Per molti di noi è la prima volta a Biella – raccontano dall'attendamento che ospiterà quasi 60 Alpini delle due realtà - Ci siamo recati in visita al Santuario di Oropa per chiedere la protezione della Madonna. Siamo curiosi di conoscere i luoghi più noti del vostro territorio, come il Ricetto di Candelo e il Piazzo di Biella. Grazie a tutti per l'accoglienza e buona Adunata”.