L’Alpino Mauro è arrivato da Verona per l’Adunata: “Qui per lasciare un bel ricordo di queste giornate”

“Siamo qui per portare una ventata di allegria. Il tempo è quello che è ma è un problema minore: l’importante è lasciare un ricordo piacevole di queste giornate”. Parola di Mauro, Alpino di Verona, giunto a Biella a bordo del suo furgone, proprio per partecipare alla 96° Adunata Nazionale. “La prima a cui ho partecipato è stata nel 1987 – spiega – Poi salvo alcune eccezioni non ne ho più persa una”.

Per lui è la prima volta nel capoluogo laniero. “Non ci ero mai stato – confida – L’impatto è stato positivo: sono qui da sabato e i biellesi sono già stanchi di vedermi (sorride). Comunque, sono stato in visita al Santuario di Oropa per chiedere la protezione della Madonna, oltre ad aver girato per il centro di Biella. Davvero una bella cittadina”.

Infine, un pensiero sull'Adunata di Biella: “L'essenza – sottolinea – è arrivare in un posto che non conosci ancora e ripartire a fine evento lasciando tanti amici che ti ricorderanno e ricorderai per sempre”.