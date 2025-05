Il Corso Solarolo III all’Adunata, tra loro anche due biellesi FOTO

Il corso per Volontari in ferma iniziale (VFI) dell’Esercito battezzato “Solarolo III” è iniziato presso il Centro Addestramento Alpino di Aosta il 10 aprile scorso con 144 frequentatori (27 donne).

Il nome è quello del Monte Solarolo, importante punto strategico durante la Prima Guerra Mondiale, in particolare durante la battaglia del Monte Grappa, tra il 24 ottobre e il 4 novembre 1918 in cui il battaglione Aosta fu impegnato in duri combattimenti per il controllo di questa cima, guadagnandosi la medaglia d'oro al valor militare per la tenacia dimostrata. 22 dei 144 frequentatori sono piemontesi; tra i 22, Edoardo Coppa (classe 2005), nato e residente a Biella, e Stefano Pollon (classe 2002) abitante a Cossato.

Il più giovane è Emanuele Castiglia di Borgo Vercelli, classe '06, mentre la più giovane è Aurora Lucia Villani di Belpasso, sempre del 2006. In poco più di 4 settimane dal loro arrivo ad Aosta, i giovani aspiranti alpini hanno affrontato, per cominciare, una full-immersion sciistica sulle nevi delle stazioni di Pila e La Thuile; successivamente ha preso parte alle attività del modulo tattico comune, comprendente Addestramento Individuale al Combattimento (AIC), maneggio armi, poligoni a fuoco e istruzione formale.

L’addestramento di istruzione formale viene svolto con uniformi diverse per ciascun semicorso in cui sono divisi i frequentatori: una metà in tenuta da sciatori, che seguirà il corso basico di sci e l’altra metà in tenuta da rocciatori, che seguirà il corso basico di alpinismo; al termine di questo intenso periodo dedicato all’istruzione formale e alla disciplina di marcia, in occasione della sfilata conclusiva dell’Adunata Nazionale Alpini di Biella 2025, si potranno vedere sfilare in apertura i futuri Alpini del corso Solarolo III.