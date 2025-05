Biella, inaugurato il nuovo Bistrot di Gardenville: gusto, relax e vista mozzafiato FOTO e VIDEO

Lunedì 5 maggio è stato ufficialmente inaugurato il nuovo GardenVille Bistrot, un luogo ampio e accogliente, pronto a diventare un punto di riferimento durante i giorni dell'Adunata.

Il locale, situato in Viale De Andrè, accanto all’ingresso di GardenVille, accoglie i clienti tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:00, dalla colazione all’aperitivo, con proposte pensate per chi apprezza i sapori autentici e ingredienti selezionati.

L’ambiente, luminoso e curato, con cucina a vista, è stato progettato per offrire un’esperienza piacevole in ogni momento della giornata. Al primo piano, una terrazza panoramica affacciata sulle montagne biellesi, perfetta per godersi un drink al tramonto.

Durante i giorni dell'Adunata degli Alpini, non mancheranno numerose sorprese.

Il nuovo GardenVille Bistrot è nato con l’intento di completare l’esperienza offerta dal progetto GardenVille, e guarda già al futuro, con l’obiettivo di proporre anche cene e serate a tema.

Vi aspettiamo per scoprire insieme questo nuovo spazio di gusto e convivialità!