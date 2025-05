In occasione dell’Adunata di Biella che si terrà nel nostro territorio il 9,10 e 11 maggio, il comune di Coggiola e il gruppo Alpini invitano tutta la popolazione a dare il benvenuto alle penne nere in arrivo nelle zone dell'alta Valsessera.

Per oggi, 7 maggio, si è preparata un apericena sotto al tendone in compagnia degli “Alpini Camminatori” della Sezione Valsesiana. L’evento si svolgerà dalle 19.30 in piazza XXV Aprile.