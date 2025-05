Biella, in Provincia la mostra "Grigioverde", dal telaio alla trincea"

"Grigioverde", dal telaio alla trincea" è una interessante mostra documentaria sulle fabbriche biellesi durante la Grande Guerra.

Il Biellese ha contribuito allo sforzo bellico nazionale non solo offrendo migliaia di uomini e di vite, ma anche producendo gran parte del tessuto con cui furono confezionati l’abbigliamento e l’equipaggiamento dell’esercito. Le commesse di panno militare furono evase non senza difficoltà logistiche e in un contesto socio-economico difficile, tra senso del dovere di lavoratori e imprenditori e cospicue opportunità finanziarie.

La mostra è curata da Danilo Craveia di Centro Studi Docbi ed è organizzata in collaborazione con Adunata Alpini Biella. Si trova nella Sala Cantinone della Provincia di Biella. Sarà aperta: giovedì 08/05, dalle 14 alle 18; venerdì 09/05, dalle 9 alle 20; sabato 10, dalle 9 alle 20; da lunedì 12/05 a domenica 18/05, su prenotazione.