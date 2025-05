Biella celebra gli Alpini con la "Giaccalpina": successo per l’evento al Lanificio Pria FOTO

In occasione dell’Adunata Alpina, è stato reso omaggio alle radici e alla tradizione biellese con il Giaccalpina Party - Operazione Verde Totale, andato in scena martedì 6 maggio 2025, dalle 18 alle 22, negli spazi del Lanificio Pria. L’evento ha visto la presentazione ufficiale della “Giaccalpina”, il capo d’abbigliamento simbolo dell’Adunata, già diventato oggetto di culto.

Il progetto nasce con l’obiettivo di onorare il legame profondo che unisce le comunità montane agli Alpini, da sempre emblema di coraggio, dedizione e solidarietà. La “Giaccalpina” incarna questi valori in un capo interamente realizzato in Italia, pensato come tributo duraturo a una storia collettiva fatta di fratellanza e identità territoriale.

Dietro l’iniziativa ci sono quattro professionisti biellesi, Stefano Maffeo, Marcello Turotti, Paolo Veronese e Andrea Dalla Fontana, che hanno messo insieme competenze e visioni per dare forma a un’idea capace di unire moda, tradizione e spirito alpino. Il risultato è una creazione esclusiva che parla al cuore della comunità.

Il capo ha preso vita grazie all’esperienza del brand italiano “Terra di Lane Srl”, specializzato nella realizzazione di articoli sartoriali in lana d’alta qualità, con un occhio di riguardo verso l’artigianalità locale. “Terra di Lane” lavora da anni con i grandi nomi dell’eccellenza tessile, come Vitale Barberis Canonico, Zegna, Loro Piana e Piacenza 1733.