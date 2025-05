Biella, all'Itis Q. Sella la mostra “1915/18. L’inutile strage” FOTO

È visitabile, nell’atrio dell’Itis “Q. Sella”, la mostra “1915/18. L’inutile strage”, dedicata al quotidiano di guerra nel Primo conflitto mondiale. Realizzata a suo tempo da Franco Macchieraldo per il Comune di Vigliano Biellese (ente prestatore), la mostra viene ora ospitata all’Itis per i 110 anni dall’inizio del conflitto e in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini.

Articolato su 16 pannelli, il percorso espositivo si snoda attraverso l’analisi dell’intervento italiano, la guerra di trincea, l’assalto, i costi umani e l’elaborazione del lutto, senza trascurare l’intervento sanitario, la giustizia militare e il fronte interno. Le fotografie provengono dall’archivio dell’autore e sono state realizzate in gran parte da soldati biellesi.

Completano l’esposizione alcune vetrine dedicate a documenti originali: giornali di trincea, “Corriere dei Piccoli, riviste di propaganda provenienti dalle varie nazioni belligeranti. La mostra resterà aperta sino al 16 maggio con orari 9-18 nei giorni di apertura della scuola; sabato 10, apertura straordinaria con lo stesso orario. Si ringraziano per la collaborazione: Comune di Vigliano Biellese, Archivio di Stato di Biella, Morris immagine & diffusione.