Benna, Monteleone Trasporti accoglie gli Alpini: offre ospitalità per gruppi da tutta Italia VIDEO

Benna, Monteleone Trasporti accoglie gli Alpini: offre ospitalità per gruppi da tutta Italia.

In occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, Monteleone Trasporti ha deciso di fare la sua parte mettendo a disposizione spazi dedicati all'accoglienza dei gruppi alpini provenienti da ogni angolo d’Italia.

Presso la sede aziendale di Benna, un capannone è stato trasformato in una caserma: letti, brandine, cucina attrezzata e tutto il necessario per garantire ospitalità nel pieno spirito alpino. I primi arrivi sono già stati accolti, tra cui un gruppo proveniente dall’Aquila e una fanfara; in arrivo altri due pullman.

All’esterno, Monteleone Trasporti ha inoltre realizzato un’area camper temporanea – la M APP Camper – dotata di postazioni con elettricità, casette in legno dove sarà possibile dormire e consumare pasti in tranquillità. L’area sosta è pensata per permanenze fino a 48 ore, rispondendo alle esigenze dei tanti camperisti attesi a Biella durante l’evento.

Un’iniziativa che unisce logistica, ospitalità e spirito alpino, contribuendo a rendere indimenticabile questo appuntamento per tutto il territorio biellese.