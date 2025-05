A Valdengo il concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia

L' Amministrazione comunale di Valdengo ha organizzato l'apertura ufficiale per tutto il Biellese, dei festeggiamenti dell' Adunata il concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia.

Tutta la cittadinanza è invitata all'evento, a ingresso libero, che si terrà domani, giovedì 8 maggio 2025 alle ore 20.30 presso il centro sportivo comunale di Valdengo in Via Libertà. In occasione dell` Adunata Nazionale, presso l'area feste del centro sportivo comunale di Valdengo, il Gruppo Amici Sportivi e il Gruppo Alpini di Valdengo forniranno servizio di ristorazione, venerdì 9 e sabato 10 maggio 2025, sia a pranzo sia a cena.

"Ringrazio di cuore a nome di tutta la nostra Comunità - dichiara il sindaco Roberto Pella - il collega Sottosegretario di Stato alla Difesa On. Matteo Perego di Cremnago, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Generale Carmine Masiello e il Comandante delle Truppe Alpine Generale Michele Risi, per aver reso possibile avere a Valdengo un evento irripetibile straordinario: il concerto della Fanfara della Brigata Alpina Julia. Un grazie di cuore anche agli amici Sebastiano Favero, Presidente dell' Associazione Nazionale Alpini, e Marco Fulcheri, Presidente ANA Sezione di Biella, al Gruppo Alpini di Valdengo, al Gruppo Amici Sportivi e all' Associazione Turistica Pro Loco di Valdengo per la preziosa collaborazione al successo dell'evento".