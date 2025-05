A Benna il servizio raccolta rifiuti non subirà variazioni

I servizio di raccolta rifiuti nel territorio di Benna in occasione dell'Adunata degli Alpini non subirà sospensioni se non eventuali possibili ritardi nei normali processi di raccolta, dovuti presumibili rallentamenti che si potranno creare dall'inevitabile aumento del traffico veicolare sulle strade del Biellese, o possibili anticipi dei passaggi con incremento dell'attività di raccolta notturna. (dalle 02:00 di giovedì 8 maggio).

Si raccomanda pertanto all'utenza di esporre la sera precedente entro le 00:00 (e non il mattino presto) i propri rifiuti e di lasciare esposti rifiuti oltre i consueto orario di " passaggio al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività.

Gli ecocentri saranno chiusi da giovedì 8 maggio 2025 a lunedì 12 maggio 2025 compresi.