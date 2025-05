Piedicavallo punta su formazione e sicurezza in ambito sanitario: “In montagna la prontezza può fare la differenza”

Si è svolto lo scorso 15 aprile, presso il Teatro Regina Margherita di Piedicavallo, il corso di aggiornamento per operatori BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), promosso dal Comune e rivolto a residenti già formati due anni fa.

L’iniziativa rientra nel progetto di defibrillazione precoce avviato dall’amministrazione per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze sanitarie. Il corso è stato tenuto dal dottor Federico Prato, medico anestesista rianimatore presso l’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, che ha fornito ai dodici partecipanti un aggiornamento pratico sulle principali manovre salvavita: rianimazione cardiopolmonare, disostruzione delle vie aeree e uso dei defibrillatori semiautomatici di ultima generazione.

Il progetto è conforme alle specifiche della Legge 116 del 2021, che suggerisce non solo l'ubicazione di DAE in aree remote come quella alpina, ma anche il controllo telemetrico per garantire la funzionalità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dei defibrillatori. Presenti anche il sindaco Carlo Rosazza Prin e Alberto Cabarle, nella duplice veste di assessore e formatore dei suoi concittadini. In caso di arresto cardiaco un intervento tempestivo è infatti essenziale per aumentare le probabilità di sopravvivenza. La presenza di rianimatori laici, cittadini formati nelle manovre di rianimazione, è dunque cruciale nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari, come ha ricordato il Dottor Prato durante il corso.

“In un borgo alpino come il nostro - ha dichiarato il sindaco - è essenziale che la comunità sia preparata ad affrontare situazioni di emergenza. Trovandoci a diversi chilometri di distanza da Biella, i tempi di arrivo dei soccorsi possono essere lunghi e la prontezza dei cittadini può davvero fare la differenza. È pertanto doveroso rivolgere un sentito ringraziamento al dottor Prato, che ha prestato la sua disponibilità e la sua competenza a beneficio di questo importante momento di formazione, e ad Alberto Cabarle, per l’impegno e la passione con cui sempre si mettere al servizio del paese”.

La formazione si affianca a un’importante azione concreta sul territorio: da maggio 2022 è infatti presente a Piedicavallo, di fianco all’ambulatorio medico, un defibrillatore semiautomatico donato da un gruppo di privati cittadini, che è stato recentemente aggiornato dall’amministrazione comunale con un modello AED3, che permette di monitorare la qualità delle compressioni durante la rianimazione e che dispone di una modalità dedicata ai bambini. A questo si affianca un nuovo DAE, che verrà a breve posizionato in Piazza Monte Bo a Montesinaro, acquistato grazie alle generose donazioni ricevute in memoria di Raffaele Ramasco, scomparso nel luglio 2024 e che gli amici e la comunità hanno voluto ricordare con un gesto di solidarietà e responsabilità collettiva.