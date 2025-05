Golf Club Cavaglià, ottima la prima per la “Butcher Cup” FOTO

Ottima la prima per l’esordio della Butcher Cup che giovedì 1° maggio sul percorso del Golf Club Cavaglià ha confermato le “gustose” attese della vigilia. La gara, organizzata in collaborazione con quattro importanti realtà del territorio: Boggiani & Locatelli Salumi Biandrate, il Mercato Carni di Dutto srl Novara, Macelleria Ceresa Piero Bollengo e Macelleria Paolo Maza Santhià, ha visto al via 20 team per 80 partecipanti a sfidarsi sulla distanza di 18 buche.

Si è giocato con l’inedita formula a squadre Tour Scramble (tutti e 4 i giocatori tirano il tee shot, viene selezionato il migliore e da lì si prosegue con la propria palla, validi 2 score su 4), e ad imporsi nel lordo con 80 punti è stato il team composto da Massimo Marè, Roberto Revel, Alessandro Ropolo e Alessandro Mantelli. Nel netto al 1° posto con 109 Renata Torazzo, Fabrizio Ronchetta, Massimo Stesina, Tommaso Stesina, seguiti al 2° posto con 107 da Patrizio Ubezio, Anna Maria Lo Conte, Enrica Aprile e Diego Platini e al 3° posto con 105 da Filippo Peretti Cucchi, Stefano Griggio, Valentina Legnazzi e Alberto Caneparo. Quattro i premi speciali. Nearest femminile buca 9 Piera Franzo m. 9,45. Nearest maschile buca 15 Alessandro Mantelli m. 1,63. Driving contest femminile buca 5 Simona Rosazza Gianin. Driving contest maschile buca 5 Roberto Revel.

A concludere la splendida giornata una ricca premiazione e altrettanto abbondante degustazione di prodotti portati dagli sponsor. Domenica ha fatto tappa al Golf Club Cavaglià il circuito con accesso diretto alla finale nazionale Prosecco Cup by Golf Settimo (18 buche Stableford 3 categorie).

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Genesio Settimo 31, 1° Netto Giuseppe Gaeta Cavaglià 40, 2° Netto Enrico Petruzzelli Settimo 38. 2a categoria: 1° Netto Mauro Ariel Blanc Cavaglià 39, 2° Netto Giulio Girivetto Gressoney 39. 3a categoria: 1° Netto Oscar Cocchini Cavaglià 41, 2° Netto Renata Torazzo Cavaglià 38. 1° Ladies Giovanna Magarini Cavaglià 34. 1° Seniores Davide Baroni Cavaglià 38. Ad allietare i partecipanti durante la giornata una degustazione di “bollicine”.

Saranno tre le gare in calendario questa settimana al Golf Club Cavaglià. Si inizierà giovedì con la prova del circuito infrasettimanale Golf Sì (18 buche a coppie formula 4pm Stableford).Sabato spazio alla solidarietà con il ritorno dell’evento Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra Onlus (18 buche Stableford 3 categorie). Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Domenica appuntamento inedito con il Torneo di Louisiane by LiguriaHomes Casamare – Mastikol (18 buche a coppie Stableford) organizzato in collaborazione con Golf Sì. Prevista finale nazionale a ranking al Golf Sanremo e a tutti i partecipanti in omaggio un set di palline Srixon.

Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.