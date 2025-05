Biella Jazz Club presenta una serata speciale con il quintetto "De Aloe - Buonarota" FOTO

Questa sera, martedì 5 maggio alle ore 21.30, al Biella Jazz Club appuntamento speciale con il quintetto De Aloe - Buonarota 5et, formato da Max De Aloe all’armonica, Fabio Buonarota alla tromba, Massimo Serra alla batteria, Maurino Dellacqua al basso e Max Tempia al pianoforte.

Una serata imperdibile che segue il concerto tenuto per l’associazione 50+. Il gruppo, dopo il successo ottenuto, ha deciso di replicare l’esibizione a Palazzo Ferrero.

Max De Aloe è considerato dalla stampa specializzata uno dei più attivi armonicisti jazz in Europa, con un curriculum ricco di collaborazioni importanti in sala di registrazione e dal vivo con artisti come Kurt Rosenwinkel, Adam Nussbaum, Paul Wertico, Enrico Rava, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi, John Helliwell dei Supertramp, e molti altri. Ha inciso circa cinquanta CD, di cui quindici come leader, e realizzato colonne sonore per teatro e documentari, collaborando anche con scrittori, registi e poeti come Lella Costa, Paolo Nori, Oliviero Beha e Giovanni Veronesi. Vincitore del JazzIt Awards dal 2014 al 2018 e dell’Orpheus Awards 2015 con l’album Borderline, ha portato la sua musica in tutto il mondo, dall’Europa all’Africa, fino a Cina, Hong Kong e Brasile.

Fabio Buonarota, originario di Busto Arsizio ma biellese d’adozione, è un trombettista di fama, attualmente nella band di Mario Biondi, con all’attivo collaborazioni con importanti big band italiane e internazionali. Nel 2020 ha inciso un album con il Circus Quartet insieme a Max Tempia.

Quest’ultimo, noto al grande pubblico per essere pianista a Domenica In su Raiuno e storico musicista del Maurizio Costanzo Show, suonerà insieme a Maurino Dellacqua, attualmente in tour con Irama, e a Massimo Serra, batterista della Treves Blues Band.

Il repertorio del quintetto abbraccia il linguaggio del modern jazz, arricchito da contaminazioni funk e pop, con incursioni nelle colonne sonore di Morricone e in celebri brani italiani. Un programma accattivante e coinvolgente, pensato per conquistare il pubblico.