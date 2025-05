Pallavolo, Botalla in semifinale! FOTO

L’ennesimo 3-0 della stagione regala al Botalla l’accesso alle semifinali nel tabellone di Prima Divisione. Il prossimo avversario sarà la Igor Trecate: doppia sfida tra domenica 11 in trasferta e martedì 20 maggio in casa (eventuale gara-3: giovedì 22 a Lessona). L’Under17 – targata Generali – rimane imbattuta anche nel Trofeo “Ziccio”. Il punto sul weekend del Settore Giovanile del TeamVolley.

PRIMA DIVISIONE

PRIMA DIVISIONE TST – Quarti di finale [Ritorno]

Palasport di Lessona (BI)

BOTALLA TEAMVOLLEY – Alessandria Volley 3-0

(25-16/28-26/25-19)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Masserano, Boggiani 2, Cavaliere 10, Sola 14, Cena 5, Gariazzo ne, Damo 4, Floris ne, Gasparini 5, Paniccia, Piletta ne, Barengo 8, Guzzo (L1), Vioglio (L2). Coach Ivan Turcich, vice Benedetta Daffara.

Coach Ivan TURCICH: «In primis voglio fare i complimenti ad Alessandria: l’unica squadra in grado di strapparci un set in questa stagione, almeno finora. Hanno tante giocatrici futuribili, brava la società. Il plauso più grande va però alle mie ragazze, che sono state veramente molto quadrate. Magistrale il primo set, gestito bene. Lento e pieno di errori il secondo, complice il fatto che vincerlo significava il passaggio del turno. Abbiamo faticato, ma a differenza dell’andata siamo riuscite a prendercelo “di squadra”: in maniera coesa e compatta. Nel terzo, benché a obiettivo ottenuto, non c’è stato alcun tipo di calo: sono state brave a lavorare mantenendo e imponendo il loro ritmo. Sono davvero fiero del percorso che stanno facendo. Ci vediamo in semifinale!».

UNDER17

UNDER17 Trofeo “D. Ziccio” - 5a giornata

Palestra comunale di Occimiano (AL)

Fortitudo Volley Occimiano U17 – GENERALI TEAMVOLLEY 0-3

(10-25/10-25/5-25)

Coach Marco ALLORTO: «Affrontavamo il fanalino di coda del girone. Per questioni di concomitanza con la partita di Prima Divisione, abbiamo messo in campo una formazione molto risicata e infarcita di vari innesti dall’Under15. Le avversarie non presentavano particolari punti di forza, la principale difficoltà è stata mantenere alto il livello di concentrazione. Al netto di ciò, devo fare i complimenti a tutte le ragazze per la buona qualità di gioco che sono riuscite a mantenere. Abbiamo pasticciato solo in tre o quattro azioni, mentre per il resto siamo sempre riuscite a sovrastare le avversarie in tutti i fondamentali: dal palleggio all’opposto, dalle centrali alle bande. Brave, perché hanno messo in campo quanto fatto e appreso in settimana».

UNDER15

UNDER15 Coppa Primavera - 5a giornata

Palestra comunale di Crevacuore (BI)

Valsesia Team Volley 14 – DE MORI TEAMVOLLEY 3-1

(25-16/23-25/25-19/25-21)

Coach Marco ALLORTO: «Una partita bella e con molti spunti interessanti. Continuiamo a soffrire un po’ in posto-4, dove dobbiamo ancora trovare il giusto equilibrio e crescere molto. Ho provato invece ottime sensazioni da posto-2: in quel caso il bilanciamento tra muro e attacco è davvero buono. Nel complesso, nonostante la sconfitta arrivata per mano di un buon avversario (a cui vanno i nostri complimenti), siamo soddisfatti e sappiamo con precisione dove occorre lavorare».

UNDER13

UNDER13 Coppa Comitato - 1a giornata

Palestra C.S. “P. e A. Buzzi” di Trino V.se (VC)

Buzzi Volley Trino – ANGELICO TEAMVOLLEY 2-3

(25-23/15-25/25-19/9-25/13-15)

UNDER13 Coppa Comitato - 4a giornata

Palestra comunale di Crevacuore (BI)

Valsesia Team Volley 13 – ANGELICO TEAMVOLLEY 3-1

(25-15/23-25/25-10/25-14)

Coach Alessia DIEGO: «A Trino ci sono stati un po’ di alti e bassi. Come spesso accade, ci siamo fatte portare fuori strada da una squadra che non ha un gioco ordinato. I palloni che arrivavano non ci hanno permesso di imporre a pieno il nostro ritmo e le nostre idee. In ogni caso, brave le ragazze a riscattarsi e vincere al netto delle difficoltà. Valsesia invece si è dimostrata nettamente più forte di noi per qualità tecniche e fisiche. Posso però dire che ci siamo difese bene, riuscendo a strappare un set anche a loro. Concludiamo la stagione in crescita, nonostante i nostri classici giri sulle montagne russe: facciamo alcune cose benissimo, ma ci perdiamo in quelle banali. È una caratteristica delle giovanili, crescendo troveranno maggiore continuità di rendimento».