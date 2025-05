L'onda di energia che ha travolto Ponderano

Una folla entusiasta protagonista nella notte del ricordo e dell’energia contagiosa: la serata Master Club Rewind ha riportato a Ponderano le vibrazioni autentiche di un’epoca indimenticabile. Il Salone Polivalente ha fatto il pieno di entusiasmo, ospitando un pubblico caloroso e pronto a ballare fino a notte fonda.Oltre ai DJ protagonisti della notte, che hanno saputo far rivivere le atmosfere e i suoni che hanno segnato intere generazioni, non sono mancati ospiti d’eccezione della nightlife biellese. Con grande emozione, ha partecipato anche uno dei titolari del Master Club , Vanni Paladini, figura storica che ha salutato il pubblico con parole cariche di affetto e nostalgia.

L’evento si è rivelato un grande successo, non solo per la partecipazione numerosa, ma per il clima di allegria, condivisione e ricordi che ha avvolto l’intera serata. Una vera e propria reunion musicale e umana, che ha lasciato il segno.

Un ringraziamento va a tutti i presenti e agli organizzatori dell'associazione Fabrika Biella per aver reso possibile questa meravigliosa serata!