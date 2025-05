A Salussola si è svolta la festa patronale di San Pietro Levita FOTO

Giovedì 1 maggio, sabato 3 e domenica 4 c'è stata la festa patronale di San Pietro Levita a Salussola.

"Un grazie ai priori Alessandro, Stefano ed Erica - dichiara il sindaco Manuela Chioda - che insieme col gruppo di priori i giovani e la pro loco hanno saputo organizzare una bellissima manifestazione. Spettacolari i fuochi pirotecnici, tanta musica e ottimi menù".

Sabato mattina è partita la comunità di Olcenengo, per il consueto pellegrinaggio in onore del santo, una devozione che dura dal 1484 e che non ha perso ancora, la sua suggestiva partecipazione. Un cammino di 26 km che termina nella chiesa di Salussola. Ad accogliere la comunità erano presenti i volontari della parrocchia e cittadini. La festa religiosa si è consumata con le funzioni religiose, mentre nel pomeriggio di domenica è stata la volta del tradizionale concerto della banda di Salussola diretta dal maestro Roberto Lacchia e Mauro Forno. L 'ambito premio San Perulin è stato consegnato al maestro della banda Roberto Lacchia per la dedizione che ha nella gestione della banda, e a Maria Pia Ridotto per l impegno dimostrato per la scuola materna paritaria San Domenico Savio.