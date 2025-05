Ordine degli Architetti, ecco il nuovo consiglio di Biella: Corrado Ceria è il nuovo presidente

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Biella comunica l’insediamento del nuovo Consiglio per il quadriennio 2025/29 avvenuto mercoledì 16 aprile. Durante la riunione d’insediamento il nuovo Consiglio ha proceduto all’attribuzione delle cariche, nominando all'unanimità Presidente l’arch. Corrado Ceria, Vice Presidenti l’arch. Nicoletta Viale e l'arch. Iunior Ilaria Cadamuro, Segretario l’arch. Ottavia Valz Gris e Tesoriere l’arch. Roberta Antonelli. Il Consiglio risulta inoltre composto dagli architetti: Giacomo Ferraro Fogno, Tiziano Zerbo, Silvia Maroino, Lucio Di Viesti.

“Con il passaggio di consegne è stata ribadita la volontà e l’impegno comune a proseguire nel corso segnato dal precedente Consiglio nella corretta gestione del bilancio, nella spinta ad attivare servizi e attività, nuovi eventi formativi ed iniziative culturali, nel rapporto fiduciale e di sostegno con gli iscritti – spiegano - Un grande ringraziamento va al presidente uscente Vittorio Porta per il grande l’impegno profuso in questi anni. Grazie anche a tutti i consiglieri uscenti che hanno saputo dare preziosi e qualificati contributi con spirito di leale collaborazione, sempre al servizio della categoria e nell’interesse della collettività. Il nuovo Consiglio dell’Ordine rimarrà in carica per quattro anni, con nuova linfa per l'apporto fornito dai membri più giovani, sostenuti dall'esperienza dei membri senior”.