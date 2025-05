Nel fine settimana l'ultimo ciclo di donazione dal PD alla Mensa e all’Emporio Solidale

Sabato 3 Maggio il Partito Democratico Biellese ha effettuato l’ultimo ciclo di donazioni alla Mensa e all’Emporio Solidale. La campagna di donazioni, iniziata a Febbraio, è nata per accendere un faro sulle enormi difficoltà che queste realtà stanno vivendo e sulla crisi economico sociale che sta colpendo molte famiglie e molte persone nel nostro territorio.

Proprio per sopperire a queste difficoltà il nostro partito ha voluto innanzitutto contribuire concretamente fornendo beni di prima necessità, cosa che è stata possibile grazie alla generosità di alcuni donatori e volontari.

In secondo luogo abbiamo scelto di renderci visibili e di comunicare questa iniziativa pubblicamente, perché non rimanesse fine a se stessa, ma portasse con sé un messaggio.

In primis, la denuncia di una situazione oggettiva e reale: oggi nel biellese le persone in difficoltà sono sempre di più, e anche chi ha un lavoro può trovarsi nella situazione di dover chiedere aiuto.

Retribuzioni sempre più basse rispetto all’inflazione, il caro bollette, il lavoro precario, la cassa integrazione, le attività che chiudono sono solo alcuni esempi delle costanti difficoltà in cui si trovano molte persone, anche sul nostro territorio.

Ma queste situazioni purtroppo si scontrano con la mancanza assoluta di politiche a sostegno dei redditi insufficienti e delle famiglie in difficoltà e questo genera una crisi economica e sociale che si riversa principalmente su realtà come mense ed empori, che, seppur indispensabili, sono tenute in vita solamente da volontari e che in questo momento sono in affanno.

Il partito democratico quindi vuole sensibilizzare chiunque possa a dare un contributo, anche con donazioni minime, perché i beni di prima necessità finiscono troppo in fretta, e non bastano mai.

Ma la nostra iniziativa nasce anche per sottolineare un principio fondamentale: è compito della politica prendersi cura degli ultimi, di chi è rimasto indietro, di chi vive situazioni di disagio. Purtroppo, questa responsabilità non sta trovando adeguata attenzione né nelle istituzioni né nelle politiche attuali.

E’ necessario e urgente che la politica torni a mettere al centro le persone e le loro esigenze, perché nessuno deve essere lasciato indietro