Biella, chiusura straordinaria degli uffici comunali: ecco quando

In occasione della 96° dell’Adunata Nazionale Alpini, in programma a Biella, nei giorni 9, 10 e 11 maggio, vista l'affluenza prevista in città, con ordinanza, il sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha disposto la chiusura degli uffici comunali nella giornata di venerdì 9 maggio, fatta eccezione per i seguenti uffici: Ufficio Relazioni con il Pubblico; Segreteria del Sindaco; Ufficio Stampa; Polizia Locale e Protezione Civile; Gestione attività commerciali; Ufficio gestione e manutenzione immobili, Ufficio Impianti tecnologici, di sicurezza e illuminazione pubblica, Ufficio Parchi, giardini e arredo urbano; Servizi Cimiteriali; Servizi Sociali Territoriali; Biblioteca Civica; Museo del Territorio; Manifestazioni ed eventi.