Ancora maltempo sul Biellese, domani c'è allerta gialla

Non accennano a migliorare le condizioni meteo sul territorio di Biella. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall'Arpa Piemonte, con una nota apparsa sul proprio sito web: “Una depressione attualmente posizionata sulla Francia si avvicinerà nel corso del pomeriggio all’arco alpino, portando con sé correnti umide e instabili da sud-ovest. Questo cambiamento favorirà un primo peggioramento del tempo, con piogge sparse sull’arco alpino, più intense inizialmente sul settore sudoccidentale della regione per poi estendersi in serata anche alle pianure e alle zone settentrionali. Domani il centro della perturbazione transiterà sul nord-ovest dell’Italia, accompagnato da aria più fresca in quota. Il risultato sarà una giornata instabile, con rovesci e temporali diffusi che potranno durare fino al tardo pomeriggio. In serata è previsto l’esaurimento delle precipitazioni”.

Per i fenomeni previsti e le piogge pregresse il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla sulle zone alpine occidentali, settentrionali e sulle pianure per rovesci forti e temporali. Potranno verificarsi locali allagamenti, cadute alberi, fulminazioni ed isolati fenomeni di versante.