Sapori Biellesi e tradizione alpina: Aglietti 1910 in prima linea per l'Adunata FOTO e VIDEO

Sapori Biellesi e tradizione alpina: Aglietti 1910 in prima linea per l'Adunata

In occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà a Biella dal 9 all'11 maggio, Aglietti 1910, un punto di riferimento per i prodotti tipici del Biellese, si prepara ad accogliere i numerosi visitatori con una serie di iniziative pensate per valorizzare il territorio e la sua tradizione gastronomica.

Federico Aglietti, titolare dell'azienda, ha espresso con entusiasmo il suo impegno nell'evento: "Arrivano gli alpini, e noi siamo pronti ad accoglierli con passione e dedizione. La nostra missione è far conoscere il nostro territorio attraverso i suoi sapori e le sue tradizioni." Con l'arrivo di migliaia di persone da tutta Italia e dall'estero, Aglietti si prepara a presentare i migliori prodotti tipici locali, tra cui formaggi, salumi e vini, ideali per chi desidera il gusto autentico di Biella.

Novità dell'evento la "Borsa dell'Alpino", una shopper dedicata a tutti i visitatori che durante l'Adunata vorranno portarsi a casa un souvenir pratico e simbolico. Inoltre, per chi ama la cucina all'aria aperta, "Aglietti Grill Team" sarà presente con uno stand di 10x5 metri, situato davanti alla stazione di Biella, per gustare specialità appena grigliate.

Presenti numerosi punti vendita a Cossato, Sandigliano, Serravalle Sesia e Fara Novarese, pronti a soddisfare le esigenze dei visitatori con prodotti freschi e di qualità.

Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito: www.aglietti.it