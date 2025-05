Primi Alpini in visita a Biella aspettando l'Adunata: “Da Oropa al Ricetto: qui per scoprire le vostre bellezze”

Sono arrivati nella giornata di domenica, sotto una pioggia battente, stanchi per il lungo viaggio ma entusiasti di vivere assieme le emozioni che ogni Adunata Alpina porta con sé.

Sono Davide, Cristian, Anselmo e Francesco: tutte penne nere provenienti dai territori di Bologna, Cesena e Udine. Amici da tanto tempo, chi addirittura dagli anni del servizio militare. Sempre in contatto e pronti a trascorrere in compagnia le giornate che precedono le Adunate. “Abbiamo preso parte ad oltre 20 edizioni - raccontano – Ci piace sempre arrivare con largo anticipo proprio per visitare la città ospitante e il suo territorio. Siamo arrivati con il camper e, in questi giorni, cercheremo un campo base dove pernottare la notte”.

Per alcuni di loro è la prima volta in assoluto a Biella. “Non ci era mai capitata l'occasione di venire qui. Ci siamo segnati alcune mete, come il Santuario di Oropa, il Ricetto di Candelo, il Cappellificio Cervo di Sagliano Micca. Siamo curiosi di scoprire le bellezze della vostra provincia”.

Dalla redazione di Newsbiella.it un caloroso benvenuto a Biella.