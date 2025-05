Non solo a Biella, anche a Sandigliano si illuminano i luoghi simbolo aspettando l'Adunata

Non solo a Biella si illuminano i luoghi simbolo della città per l'Adunata Nazionale, in programma il 9, 10 e 11 maggio. Anche nel vicino comune di Sandigliano il Tricolore è apparso sulle facciate della chiesa parrocchiale e della chiesetta della Madonnina, sede delle penne nere del locale gruppo.