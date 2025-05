Candelo celebra l’Adunata degli Alpini con tre giorni di eventi, musica e memoria nel segno della solidarietà

In occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, in programma a Biella dal 9 all’11 maggio, anche il borgo di Candelo partecipa attivamente con un ricco calendario di iniziative che uniscono storia, tradizione, musica e spirito di comunità.

Un programma pensato per coinvolgere cittadini e visitatori, nel segno dei valori alpini: memoria, fratellanza e solidarietà. Tre giorni di appuntamenti diffusi tra il suggestivo Ricetto di Candelo, la Piazza Castello e luoghi simbolici del borgo. Si parte giovedì 8 maggio, alle 21, con la toccante Serata dei Cori presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore: il Coro A.N.A. Stella Alpina e il Coro Alpino La Rotonda accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionale attraverso canti della montagna e armonie tradizionali, espressione viva dell’anima alpina.

Venerdì 9 maggio, alle 21, sarà invece la musica a colorare Piazza Castello, con la Serata in Musica. Sul palco si alterneranno talenti del territorio: Francesco Blue Dream, Le Nostre Valli Marco Zeta, Veronica Cuneo e il progetto corale Candelo in Coro. Un mix di generi e voci che offrirà uno spettacolo coinvolgente e appassionato. Sabato 10 maggio, alle 10, la cittadinanza si riunirà per un momento solenne: la Sfilata a Candelo renderà omaggio ai caduti al Monumento al Milite Ignoto in Largo Alpini, accompagnata dalla Banda Musicale di Candelo, in una cerimonia di profondo significato storico e civile.

La giornata proseguirà all’insegna della tradizione: sabato sera, alle 21, tornerà protagonista Piazza Castello, che accoglierà il prestigioso Concerto della Fanfara dei Congedati della Cadore, formazione che incarna lo spirito musicale alpino e il legame tra passato e presente. Per tutta la durata degli eventi saranno attivi la Ristorazione Alpina ed i ristoratori di Candelo. Tutti gli eventi sono a offerta libera, e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza, sostenendo progetti sociali e umanitari, come da tradizione del mondo alpino.

“Candelo partecipa con orgoglio a questo momento storico per il Biellese – dichiara l’organizzazione – portando il proprio contributo attraverso cultura, accoglienza e memoria. Una comunità intera è pronta ad accogliere gli Alpini e tutti i visitatori che vorranno vivere con noi questi giorni speciali.