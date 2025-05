Biella cambia volto per l'Adunata, spuntano chioschi e stand: c'è anche una ruota panoramica FOTO

A 3 giorni dall'Adunata, Biella cambia volto. Nelle vie principali della città sono spuntati stand, tende, bancali con i fusti di birra e punti ristoro per i tantissimi Alpini che si riverseranno nel capoluogo di provincia, in attesa della grande sfilata di domenica.

Operai e mezzi in azione per far sì che tutto sia pronto entro la giornata di giovedì. Si lavora senza sosta lungo via Lamarmora, in piazza Martiri della Libertà e in piazza Vittorio Veneto. Tutto il materiale viene scaricato dai camion, montato e allestito con ordine nei vari punti indicati.

In piazza Gaudenzio Sella, invece, si stanno allestendo le tribune, che sorgeranno accanto alla Cittadella della Protezione Civile. Infine, a due passi dal centro, è apparsa anche una ruota panoramica nel piazzale Bergomi.