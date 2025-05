Arrivo anticipato degli Alpini in via Carso: piccoli disagi logistici sull'apertura dell'area

L'area verde in via Carso, adiacente al supermercato Aldi e designata in questi giorni ad accogliere i gruppi di Alpini, è finita al centro di alcune polemiche a causa di segnalazioni da parte della polizia locale sui tempi di apertura del campo.

L’area, già delimitata tramite bindelle, ospiterà numerosi accampamenti ma le autorità hanno chiarito che l’accesso sarà consentito soltanto a partire da giovedì. La decisione ha causato qualche disagio a chi, come molti Alpini, è già arrivato in anticipo per sistemarsi.

A raccontare l’inconveniente sono stati tre amici provenienti da Treviso: Ruggero, Luigino e Umberto –quest’ultimo argentino e presenza immancabile a ogni adunata. Pur manifestando un po’ di delusione per l’imprevisto, i tre si sono detti fiduciosi in una rapida soluzione del problema.

Nonostante il contrattempo, gli Alpini trevigiani hanno voluto ringraziare i cittadini di Biella: molti residenti si sono dimostrati generosi, offrendo cibo e perfino le proprie docce, in un clima di grande accoglienza.