Adunata Alpini: parcheggi ospedalieri e zona obitorio, scattano i divieti a Ponderano fino all’11 maggio

Da oggi, martedì 6 maggio, fino a domenica 11 maggio 2025, entra in vigore a Ponderano il divieto di sosta con rimozione forzata in via Vittorio Pozzo, nell’area di parcheggio adiacente l’obitorio. Lo prevede un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Locca, valida dalle ore 00:00 di oggi alle 24:00 dell' 11 maggio. L’unica eccezione riguarda i veicoli adibiti al servizio funebre. Il provvedimento è stato adottato per garantire il regolare svolgimento dei funerali, vista la limitata accessibilità dell’area tramite il varco dedicato.

Lo stesso Comune ha inoltre disposto il divieto di campeggio, bivacco e simili nell’area di parcheggio dell’ospedale, considerata zona "sensibile". L'obiettivo è quello di prevenire situazioni di disagio che potrebbero ostacolare l’accesso da parte di utenti e operatori sanitari.

Nel dettaglio, sono vietati:

- il campeggio, l’attendamento e l’accampamento con tende, coperture, costruzioni improvvisate o sacchi a pelo;

- il posizionamento di qualsiasi tipo di attrezzatura destinata a permanenze prolungate;

- l’accesso e la sosta di caravan, roulotte o veicoli utilizzati come abitazione da più persone.

L’accesso all’area ospedaliera sarà consentito esclusivamente agli utenti e agli operatori autorizzati dall’ASL, negli orari previsti per le visite.