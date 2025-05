Adunata Alpini Biella: corse illimitate sui bus a 10 euro per 3 giorni di festa

In vista dell’Adunata nazionale degli Alpini, in programma a Biella dal 9 all'11 maggio, Atap potenzia fortemente il servizio di trasporto pubblico. Da 730 le corse dei bus di Atap che normalmente ci sono nel fine settimana nel Biellese, nei giorni dell'Adunata passeranno a 1200. Quasi un raddoppio se si pensa che nella giornata di venerdì 9 maggio nel totale non sono comprese come invece da settembre a giugno, le corse studenti che venerdì saranno cancellate perchè gli allievi delle superiori non andranno a scuola.

Gli orari completi delle corse straordinarie sono stati pubblicati sul sito di Atap martedì 29 aprile CLICCA QUI, e verranno pubblicati anche sul sito del Comune di Biella, all’interno del “Vademecum per i cittadini” dedicato all’Adunata, dove si trovano anche tutte le informazioni utili e aggiornate sull’evento.

Novità anche sul fronte delle tariffe: utilizzare il bus nei 3 giorni dove non ci sarà distinzione tra corse extraurbane e urbane costerà 10 euro. Il biglietto consente al singolo possessore di viaggiare, per un numero illimitato di corse e senza limiti temporali o di percorrenza chilometrica, esclusivamente sulle linee urbane ed extraurbane Atap in arrivo/partenza/transito a Biella o nelle località di interscambio Cossato e Cavaglià, nonché su tutti i bus navetta organizzati appositamente per l’evento CLICCA QUI PER INFO Corse dunque illimitate per tutto il territorio a 10 euro. Corse illimitate, dunque, a un prezzo fisso per facilitare gli spostamenti sul territorio dalle ore 00:00 del 9/05/2025 alle ore 23:59 dell’11/05/2025.