Adunata a Biella, ancora 3 giorni: oltre 2600 Alpini nel basso Biellese

A pochi giorni dall'Adunata di Biella, in programma il 9, 10 e 11 maggio, il basso Biellese è pronto a festeggiare l'arrivo dei gruppi alpini provenienti da ogni parte d'Italia, in gran parte dalle regioni settentrionali.

In questi paesi, infatti, sono attese oltre 2600 penne nere, così distribuite, tra strutture pubbliche e private: quasi 500 saranno a Benna, circa 80 a Borriana, 400 a Cavaglià, 300 a Cerrione, 40 a Dorzano, 120 a Massazza, 50 a Roppolo, 200 a Salussola, 500 a Verrone e 450 a Viverone.

Numerosi gli appuntamenti in agenda nei giorni della storica manifestazione, a cominciare da Cerrione, dove nella giornata di venerdì è prevista in piazza Sella, alle 17, l'inaugurazione della panchina dedicata proprio agli Alpini. Saranno presenti anche gli studenti della scuola secondaria del paese. Seguirà poi un concerto di cori nella chiesa di San Giorgio. L'indomani, alle 20, nella chiesa di San Giovanni Battista, si replicherà con l'esecuzione di tre voci corali. A Cavaglià due saranno le serate dedicate ad eventi di scena al Polivalente: la prima, prevista per venerdì, vedrà la presenza della Fanfara Alpina di Roppolo (ore 19.30); sabato sera, invece, esibizione della cantante e fisarmonicista Sabrina Salvestrin (ore 20). In sala sarà servito il rancio alpino in entrambe le giornate.

Momento storico a Dorzano: sabato 10 maggio, si terrà un momento solenne di commemorazione con la partecipazione dei veterani della 40ª Batteria. L'iniziativa punta a rendere omaggio ai caduti di tutte le guerre. Il ritrovo è previsto per le 11 in piazza del Comune, con l’alzabandiera e la deposizione della corona al cippo commemorativo. Il corteo si sposterà al camposanto e al Parco della Rimembranza per completare il percorso della memoria. Pranzo in piazza Gariazzo, con una mostra da non perdere a Borriana nella giornata di sabato mentre a Salussola, nello stesso giorno, la comunità sfilerà dalla sede degli Alpini fino alla chiesa di Monte, a partire dalle 9.30, per la celebrazione della Santa Messa, a cui seguiranno un canto corale e un aperitivo finale.

A Benna il programma è variegato: si comincia giovedì, alle 10.30, con alzabandiera, omaggio alle penne nere con i bambini del paese, uniti a quelli di Massazza e Verrone, e deposizione di una corona ai Caduti nel vicino monumento di Massazza. Alle 14.30 farà il suo debutto il corteo dei bambini con la banda musicale di Candelo e si attenderà l'arrivo dell'Alpino Cristian Feruglio, giunto a piedi da Codroipo, con accompagnamento verso Biella. Alle 20.45, concerto a San Giovanni con la presenza di due cori, tra cui quello parrocchiale. Il giorno seguente, alle 16.30, ci sarà grande curiosità per la visita guidata del paese, con ritrovo in piazza Marconi, senza dimenticare la mostra presente (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18), prevista fino a domenica. Momento importante alle 14 di sabato per l'incontro con il Comune e gli Alpini di Moggio Udinese, in ricordo del terremoto del 1976, a cui seguirà un concerto finale.

Doppio appuntamento a Massazza nel pomeriggio di sabato tra un'esibizione musicale in piazza del Municipio (ore 17) e una Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Assunta, con esibizione del Coro ANA di Trento (ore 18.30). Infine, giorni di festa anche nel comune di Verrone tra colazioni condivise nei tre giorni dell'Adunata e servizi ristori sempre aperti in piazza Alpini d'Italia. Si segnala che nel pomeriggio di venerdì avrà inizio un concerto alpino (ore 17), con Santa Messa in memoria degli Alpini “andati avanti” (ore 18.30) e nuova prova corale presso la chiesa di San Lorenzo (ore 21).

Pienamente soddisfatti i capigruppo delle diverse realtà presenti nell'area del Cossatese: “Grazie all’intesa con i Comuni e alla collaborazione con le associazioni siamo riusciti a centrare il nostro comune obiettivo: ricevere nei migliori dei modi i tanti Alpini che prenderanno parte alla 96° Adunata Nazionale. I ringraziamenti sono estesi a tutti i soggetti coinvolti nel comitato di accoglienza”.