Acqua e Farina: gusto biellese da asporto per l'Adunata degli Alpini.

In occasione della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini, la pizzeria Acqua e Farina di Biella si prepara ad accogliere il grande afflusso di visitatori con una proposta pratica, gustosa e profondamente legata al territorio. Durante l’intera manifestazione, la pizzeria sarà aperta con orario continuato tutti i giorni e opererà esclusivamente con servizio da asporto, per offrire un’esperienza rapida, ma di qualità, senza rinunciare ai festeggiamenti.

Il menù per l’occasione proporrà una selezione di 4-5 pizze tradizionali, preparate con ingredienti freschi e impasti leggeri, ma il vero protagonista sarà un omaggio al territorio: le Trebbielle, specialità uniche di Acqua e Farina ispirate ai sapori biellesi, pensate per conquistare anche i palati più curiosi.

Ma cosa sono le Trebbielle? Immagina un rustico panino artigianale preparato con la trebbia, lo scarto della birra, reinventato con maestria per dare vita a una base fragrante, farcite poi con i migliori prodotti del territorio: formaggi d'alpeggio, salumi tipici. Ogni morso racconta la passione per la tradizione e la valorizzazione delle risorse locali.

Se ancora non avete avuto il piacere di assaporarle non c’è momento migliore per farlo: vi aspettiamo all'Adunata!

Acqua e Farina è a Biella, in Viale Cesare Battisti 2/C a

Per info e prenotazioni: 331 543 9657

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093629468636&locale=it_IT