A Biella prende forma la Cittadella degli Alpini FOTO e VIDEO

Prende forma la Cittadella degli Alpini, la vetrina delle Truppe Alpine dell’Esercito che la Brigata Taurinense sta allestendo a Biella negli ampi spazi del Giardino degli Alpini d’Italia.

Oltre 20mila metri quadri con 25 stand che esporranno mezzi ed equipaggiamenti di ultima generazione che si snoda lungo i tre temi centrali nello sviluppo della Forza Armata del futuro: tecnologia, addestramento e valori. Lunedì l’arrivo dei trenta logisti incaricati del montaggio e l’atterraggio dell’elicottero AB205 dell’Aviazione dell’Esercito, nel cuore della città, seguito dai primi automezzi pesanti con le tende e i materiali per gli impianti.

Nella giornata odierna, il montaggio della parete di arrampicata e degli stand dei reggimenti, con 150 militari che guideranno i visitatori nel tour della Cittadella, che giovedì aprirà alle scuole del Biellese per poi essere inaugurata ufficialmente venerdì alle 10.30. Come riportato dal Capitano Enrico Di Marco (originario di Biella Piazzo), uno dei responsabili della Cittadella degli Alpini, la tradizionale esposizione dei mezzi e degli equipaggiamenti di ultima generazione si snoderà attraverso un percorso circolare allestito dalla brigata alpina Taurinense, suddiviso secondo i tre temi centrali nello sviluppo della Forza Armata del futuro.

Giovani Alpini di tutti i reparti e le specialità metteranno in mostra le attività che li vedono protagonisti, raccontando al pubblico le proprie esperienze. La novità della Cittadella 2025 è lo spazio centrale dedicato alle performances, che spazieranno dall’impiego dei robot sminatori del genio alle esibizioni delle fanfare alpine, passando per il metodo di combattimento militare ed altre dimostrazioni che seguiranno un programma ben definito. Per i più giovani ci sarà uno spazio dedicato alla montagna, con parete di arrampicata, ponte tibetano e pista artificiale di fondo mentre in un’area apposita sarà possibile provare alcuni dei mezzintattici di cui dispongono o i reggimenti alpini.

La tradizione e la storia del Corpo troveranno rappresentazione attraverso una selezione di cimeli del Museo Storico Nazionale degli Alpini e una mostra incentrata sulla Domenica del Corriere, sistemata all’interno di una tenda, dove verranno anche proiettati cortometraggi originali dedicati alle penne nere di oggi. Come di consueto la Cittadella sarà il luogo diffuso dove si potranno apprezzare gli assetti della Protezione Civile e della Sanità Alpina dell’ANA, che comprendono una vasta gamma di specialità: alpinisti, antincendio boschivo, cinofili, nuclei idrogeologici, sub e telecomunicazioni.

Ci sarà una finestra anche per le nuove tecnologie con l'esposizione dei droni. Uno spazio particolare sarà ritagliato per i campi scuola organizzati annualmente dall’ANA per giovani dai 16 ai 25 anni, con l’obiettivo di offrire l'opportunità di vivere esperienze condivise e di conoscere da vicino il lavoro degli Alpini in congedo e in armi.