Rhythmic School in gara su più fronti a Torino e Alba FOTO

Weekend particolarmente denso di impegni quello appena trascorso per le atlete della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya. Venerdì si è disputata a Torino una gara che ha visto impegnate le ginnaste piemontesi e valdostane che parteciperanno alle finali nazionali dell’Ente sportivo AICS, che avrà quest’anno, la sua prova conclusiva proprio a Biella, presso il Forum al centro commerciale “Gli Orsi”.

Nella giornata di sabato una dozzina di RS girls hanno partecipato allo stage organizzato alla società ISEF Torino dalla ex farfalla mondiale Alessia Maurelli, già capitana della squadra nazionale di ginnastica Ritmica pluri medagliata ai mondiali ed alle olimpiadi. Per concludere, domenica ad Alba, con il ritorno alle gare, dopo un lungo periodo di convalescenza, da parte di Ginevra Bravaccino. Pioggia di medaglie, il venerdì a Torino, nella gara organizzata dallo staff AICS/Eurogymnica, per le ginnaste care al presidente Carlo Vineis che, nelle varie categoria di appartenenza, sono salite costantemente sul podio.

Ginevra Lanza si è classificata prima sia alle clavette che al cerchio, Ginevra Romanini è prima al cerchio e seconda alla fune, Ginevra Segatto è prima sia alla fune che al nastro, Alice Cola è prima al nastro e seconda alla palla, Giorgia Maria Bonifacio è prima al cerchio e seconda alle clavette, Ilaria Giabardo è prima sia al nastro che alle clavette, Rebecca Gallo è prima al cerchio e terza alla palla, Ginevra Viana è seconda sia al nastro che alla palla, Margot Christelle Giardina è prima al corpo libero e terza alla palla, Martina Brocchi è prima alle clavette e terza al cerchio, Iris Marchesi è prima sia al cerchio che al nastro e Giulia Bocci è seconda al cerchio e terza alla palla. A seguire le atlete in gara a Torino le Istruttrici Mariia Nikitchuk e Giada Mello Grand.

Ad Alba, si è disputata la seconda prova del regionale LE, esordio stagionale per Ginevra Bravaccino che ha portato in gara esibizioni al cerchio ed alle clavette, classificata dalla giuria al quarto posto. Ha accompagnato la ginnasta in pedana Tatiana Shpilevaya che commenta i risultati: “Le nostre atlete a Torino hanno eseguito buone performances, dimostrando di avere già un grado accettabile di preparazione, che andremo a migliorare nelle prossime settimane, per affrontare in modo adeguato le finali nazionali di AICS a Biella e FGI a Rimini. Stesso discorso per Ginevra Bravaccino, la ginnasta aveva dovuto sospendere, ad inizio anno, gli allenamenti per alcune settimane per poi riprenderli con molta attenzione. Erano sei mesi che non gareggiava per cui era necessario ricalarsi nel clima gara per verificare la tenuta atletica e mentale. Ha commesso alcuni errori importanti, in entrambi gli esercizi, che le hanno precluso il podio, ma ha dimostrato che con maggior serenità e più concentrazione può ritornare ai suoi standard competitivi e posizionarsi ai vertici delle classifiche”.