Biella Rugby supera brillantemente Valsugana Rugby, sguardo alla semifinale

Biella supera brillantemente il turno di barrage superando, in trasferta, Valsugana Rugby con il punteggio di 24-14. Ora si appresta ad affrontare la fase semifinale composta da una partita di andata e una di ritorno, la prima in trasferta, la seconda sul campo di casa, che Biella giocherà contro Rugby Paese uscito vincente dal confronto con Calvisano.

Una gara ruvida quella affrontata oggi dai gialloverdi a Padova. Campo esterno, vento fastidioso e avversari imponenti e fisici che hanno infastidito Vezzoli e compagni per tutto l’incontro, a partire dal calcio d’inizio. Per assistere alla prima mossa brillante dei gialloverdi è necessario attendere il 5’ quando i gialloverdi raggiungono i ventidue avversari per una rimessa laterale. Palla vinta, ma il drive non parte e anche l’apertura del gioco non consente la conquista di territorio. Biella insiste e all’11’ sblocca il tabellone la meta alla bandierina di Emilio Vezzoli. Price trasforma da posizione difficilissima. Biella sferra ancora qualche attacco, ma Valsugana è determinato a non concedere nulla. Cartellino giallo alla seconda linea della squadra di casa al 28’, ma Biella non riesce ad approfittare del vantaggio. Ritornati in parità numerica, al 40’, Biella segna la seconda meta di giornata al termine di una rolling maul riuscita alla perfezione. Schiaccia Scatigna, Price trasforma il parziale di 0-14.

Biella attacca al rientro in campo. In zona rossa subisce un fallo e acquisisce il diritto ad un calcio. Benettin vuole punti sicuri e suggerisce di andare ai pali. Price non sbaglia.

Poi il tempo scorre lento con Valsugana che cerca di uscire dallo zero e Biella che cerca di mantenere il vantaggio. Al 67’ giallo a Mondin con Valsugana in attacco. Un errore che causa la prima marcatura per i biancocelesti. Due minuti più tardi un ottimo Morel conclude dalla parte opposta del campo. Price non sbaglia e Biella si porta a quota 24. Gran finale per i padroni di casa che segnano ancora al 78’, ma la sostanza non cambia: il 14-24 porta Biella ad accedere al turno successivo.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “È stata una partita molto dura, ma sapevamo che sarebbe stato così. Valsugana si è difeso molto bene, anzi, non ha solo difeso, ma anche attaccato molto mettendoci in difficoltà. Erano decisamente forti in mischia chiusa dove ci hanno fatto soffrire un po’ all’inizio, poi fortunatamente siamo riusciti a sistemarci. In tutto ciò, i ragazzi sono sempre stati lucidi e non hanno mai sentito la pressione, nonostante gli avversari le abbiano provate tutte per farcela sentire. Abbiamo vinto con più testa che con la qualità del gioco espresso, perché sappiamo che siamo in grado di fare meglio di quanto fatto oggi, ma oggi si vinceva con la testa, la nostra è sempre stata accesa e alla fine l’abbiamo portata a casa. Da questo momento la testa è rivolta a Paese che incontreremo sul loro campo, un bellissimo campo, la settimana prossima”.

Campionato di Serie A Giornata Barrage

Valsugana Rugby v Biella Rugby 14-24 (0-14)

Marcatori: p.t. 11’ m. Vezzoli tr Price (0-7), 40’ m. Scatigna tr. Price (0-14). s.t. 9’ c.p. Price (0-17), 33’ m. Destro tr. Frutos Macchi (7-17), 35’ m. Morel tr. Price (7-24), 38’ m. Destro tr. Frutos Macchi (14-24).

Valsugana Rugby: Sorgato (cap.) (54’ Selmi); Pintonello, Bizzotto, Gritti (49’ Elardo), Tognon; Frutos Macchi, Citton; Girardi, Minazzato; Pavarin (48’ Zulian); Albertarrio, Bettin (63’ Levorato); Paparone (56’ Granzotto), Cesaro (52’ Destro), Dolcetto (56’ Zanin). Non entrato: Stoica.

All. Giovanni Boccalon

Biella Rugby: Gilligan; Morel (73’ Moretti), Foglio Bonda, Grosso (53’ Ventresca), Nastaro; Price, Loro (72’ Besso); Vezzoli (cap.) (72’ Passuello), M. Righi (58’ Mondin), Perez Caffe; F. Righi, De Biaggio; Lipera (50’ Vecchia), Scatigna (68’ Casiraghi), De Lise (50’ J.M. Ledesma).

All. Alberto Benettin

Arb.: Ionut Chirnoaga (Roma)

AA1 Michael Baldazza (Forlì Cesena), AA2 Claudio Camporesi (Bologna)

Cartellini: 28’ giallo a Albertarrio (Valsugana Rugby); 67’ giallo a Mondin (Biella Rugby)

Calciatori: Frutos Macchi (Valsugana Rugby) 2/3; Price (Biella Rugby) 4/5

Note: poco nuvoloso con vento, campo in buone condizioni. Spettatori circa 400.

Passa il turno di Barrage: Biella Rugby

Player of the Match: Tom Price (Biella Rugby)