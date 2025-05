TeamVolley: "Non basta un Palasport gremito", Bonprix rimontato dal Cus Torino.

La cornice era davvero speciale. Il Palasport di Lessona gremito all’inverosimile ha spinto con calore e passione il Bonprix TeamVolley per cinque (combattutissimi) set. Il Cus Torino non è però secondo in classifica per caso: le avversarie sono cresciute alla distanza, rimontando il doppio svantaggio per imporsi poi 3-2 al tie-break. Un punticino che lascia più di un rimpianto alle biancoblù, ma che non dovrebbe compromettere la volata al quinto posto nel girone nazionale di Serie B2. Un modo comunque speciale di dire “arrivederci” al pubblico lessonese, in attesa della quarta stagione consecutiva in categoria.

COMMENTO

Coach Fabrizio PREZIOSA: «Il punto sicuramente è molto utile, perché la situazione di classifica è ancora saldamente nelle nostre mani. Dovremo andare a Milano all’ultima giornata a fare punteggio pieno contro il fanalino di coda Cagliero, ma in caso di eventuale arrivo a pari punti con UIV Pavia siamo avvantaggiati come numero di vittorie. Rimane però il rammarico di questa sconfitta: abbiamo giocato molto bene nei primi due set e ci sono state anche due o tre opportunità per chiuderla. Non siamo riusciti a sfruttarle per carenze di cattiveria e tecnica, poi alla lunga il Cus Torino ha fatto emergere i suoi reali valori dopo un avvio sottotono. Ne è uscita una bella partita, soprattutto per il nostro pubblico: di alto livello, nonostante sia “finale di stagione”. A loro sarà servita come test per i playoff, a noi per congedarci nel modo migliore contro una squadra di alta classifica che punta alla B1. Se dobbiamo fare le percentuali, dico 51% rammarico e 49% soddisfazione, che è anche lo specchio dell’altalena tecnica e mentale della stagione nel suo complesso. Il quinto posto è un record, raggiungerlo sarebbe una grande gioia. Tuttavia, giocare così contro Cus Torino, essere state le uniche a battere la capolista (nonché vincitrice della Coppa Italia) Vigevano, aver vinto con Alessandria – tutte realtà di vertice – fa aumentare il dispiacere per tutti i punti persi per strada. Penso a quelli con Trecate, con Chieri andata e ritorno, a Milano contro Viscontini. Decisamente, il rammarico c’è».

TABELLINO

SERIE B2 Girone A - 25a giornata

Palasport di Lessona (BI)

BONPRIX TEAMVOLLEY – Cus Torino Volley 2-3

(25-20/25-23/23-25/18-25/11-15)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 2, Daffara ne, Gualinetti 15, Diego 11, Francoli, Sola ne, Biasin, Fallarini 9, Macchieraldo 17, Bonini ne, De Carlini ne, Filippini 23, Fizzotti (L1), Spinello (L2). Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.