Biella, via Cernaia ha riaperto al doppio senso di marcia FOTO

A Biella, in via Cernaia è tornato il doppio senso di circolazione.

Dopo quasi tre mesi da quando era stato aperto il cantiere, in questi giorni sono state tolte le reti arancioni che lo delimitavano.

Sotto il muraglione dell'ex ospedale da via Carso in direzione Chiavazza è stato realizzato un nuovo marciapiede. Nel dettaglio, il Comune ne ha ampliata la larghezza fino a raggiungere i 150 centimetri.

L'allora giunta Cavicchioli aveva intercettato i fondi per la realizzazione di una pista ciclabile, mentre l'esecutivo Olivero, per non perdere il finanziamento da 200mila euro legato a via Cernaia e collegato ad altri fondi per la sicurezza stradale ha messo in cantiere questo progetto che consente una migliore fruibilità dei pedoni del marciapiede.