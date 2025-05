Gruppo Sella, pubblicata la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità 2024

Il gruppo Sella ha pubblicato la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità 2024, il documento che illustra le iniziative intraprese e i risultati ottenuti nel corso dell’anno in ambito ESG e che fornisce un quadro completo dell’impegno del gruppo nel generare valore economico condiviso, evidenziando le attività realizzate a beneficio dei propri stakeholder, delle persone, dei clienti, delle comunità e dei territori.

Il documento, redatto dal gruppo Sella fin dal 2004 su base volontaria come “Relazione sulla Responsabilità Sociale” e dal 2017 come Dichiarazione non Finanziaria “DNF”, per il 2024 recepisce la nuova direttiva dell'Unione Europea “CSRD” (Corporate Sustainability Reporting Directive) che ha l’obiettivo di migliorare la qualità e la comparabilità dei report di sostenibilità, rendendo più trasparente l'impatto delle aziende sulla società e sull'ambiente.

Nel 2024 il gruppo Sella si è confermato come “realtà rigenerativa”, ovvero azienda in grado di contribuire positivamente al pianeta secondo la metodologia “B Impact Assessment” che misura l’impatto di un’organizzazione su ambiente, governance, comunità, clienti e persone. Il self-assessment ha confermato che i principali punti di forza del gruppo riguardano in particolare il supporto all’economia reale, l’offerta di prodotti ai clienti, lo sviluppo delle persone e la struttura di governance. Ecco i principali risultati dell’impegno del gruppo Sella in tema di sostenibilità nel 2024.

Nel 2024, il Gruppo ha generato 1,296 miliardi di euro di valore economico, in crescita di oltre 116 milioni di euro rispetto all’anno precedente. L’80% di questo valore, pari a 1,042 miliardi di euro, è stato redistribuito tra i vari stakeholder – dipendenti, fornitori, pubblica amministrazione, comunità e azionisti. È la prima volta che il valore distribuito dal Gruppo supera il miliardo, con un incremento di quasi 96 milioni sul 2023. Negli ultimi otto anni, il valore distribuito è aumentato di oltre 525 milioni di euro. Nel 2024, il gruppo Sella ha consolidato il proprio ruolo di attore responsabile all’interno dei territori in cui opera, adottando un approccio che unisce supporto economico, innovazione, formazione e inclusione.

Tramite erogazioni dirette, pari a oltre 1,5 milioni di euro, ha supportato realtà attive nei settori dell’educazione, cultura, salute, inclusione e sostegno al territorio, e numerose iniziative sociali e culturali, destinando anche 586 mila euro devoluti attraverso i fondi Investimenti Sostenibili e iCARE di Sella SGR. Sellalab, la piattaforma di innovazione ad impatto del Gruppo, ha svolto un ruolo strategico per la crescita delle Pmi, ospitando e partecipando a 93 eventi sul territorio nazionale con oltre 7.500 presenze. In particolare, la quinta edizione di BiDigital, organizzata a Biella e dedicata all’innovazione a impatto, ha visto oltre 1.100 partecipanti tra imprenditori, professionisti, startupper e appassionati di tecnologia. In ambito formativo, sono stati attivati percorsi per giovani studenti come “Young Quant Talents Grow Up” e “Fin 4 Teen” oltre all’iniziativa di educazione finanziaria con FEduF che ha coinvolto più di 500 studenti.

L’impegno per l’ambiente e il volontariato si è concretizzato nel Sella Volunteer Day con Legambiente, che ha visto la partecipazione di oltre 700 dipendenti Sella in 9 città, e in iniziative come la donazione del sangue in azienda in collaborazione con AVIS alla quale hanno aderito più di 100 persone. Il sostegno alla cultura è stato realizzato attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico con diverse mostre organizzate a Palazzo Bricherasio a Torino e presso il “Palazzone” di Biella dalla Direzione Artistica di Banca Patrimoni Sella & C. L’inclusione è stata promossa anche tramite un corso per i dipendenti di avvicinamento alla Lingua dei Segni Italiana (LIS), l’introduzione del sistema TQ Braille per migliorare l'accessibilità delle informazioni per persone cieche e ipovedenti, il sostegno alla Federazione Sport Sordi Italia e progetti come “DonNa”, nati per agevolare e stimolare la crescita dell’imprenditoria femminile. Nel 2024 il Gruppo ha sostenuto il percorso formativo di oltre 200 bambini che frequentano “Eureka School”, la scuola fondata in collaborazione con AID India nel 2006.

Infine, è proseguito l’intervento del Gruppo a favore delle aree colpite da calamità, in particolare con iniziative a supporto delle popolazioni alluvionate in Piemonte, Valle d’Aosta e Emilia-Romagna, e il supporto all’emergenza umanitaria in Ucraina. È continuata la crescita del Team Sella, composto da dipendenti e collaboratori, raggiungendo 6.636 persone al 31 dicembre 2024. Nel corso dell’anno, il Gruppo ha ottenuto importanti risultati nell’ambito del clima aziendale, come attestato dal Trust Index di Great Place to Work, che ha certificato Sella come luogo di lavoro di qualità in tutti i Paesi in cui opera e riflette l’efficacia delle numerose iniziative intraprese per ascoltare attivamente e valorizzare le persone del Gruppo. Centrale è stata l’attività formativa, con una media di 45,8 ore pro capite erogate, in crescita rispetto alle 43,9 dell’anno precedente, con focus su competenze strategiche, soft skill e inclusione. Il benessere organizzativo è stato supportato da un articolato sistema di welfare e dal consolidamento dello smart working. La cultura dell’inclusione è stata ulteriormente rafforzata attraverso progetti specifici, tra cui la realizzazione di una dashboard per il monitoraggio della diversity e il coinvolgimento attivo delle persone in focus group dedicati alla conciliazione tra vita lavorativa e vita privata.

La strategia del Gruppo per contrastare il cambiamento climatico si focalizza su due obiettivi principali: la riduzione delle proprie emissioni di CO₂ e dei relativi effetti, basandosi sui positivi risultati già ottenuti, e il supporto ai clienti nel loro percorso di transizione. Nel 2024, sono stati fissati gli obiettivi di decarbonizzazione delle proprie emissioni di gas serra, differenziati per tipologia, e le azioni necessarie per raggiungerli. Entro il 2030, il Gruppo mira quindi a ridurre del 74% le emissioni di gas serra Scope 1 (dirette) e Scope 2 (indirette) rispetto al 2022 secondo la metodologia Market Based. Tutta l’energia elettrica utilizzata dal Gruppo in Italia e in Romania deriva al 100% da fonti rinnovabili certificate ed è previsto l’azzeramento delle emissioni associate all’acquisto di energia in India e Regno Unito. Dal 2021 le emissioni proprie residue del Gruppo sono compensate al 100% attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati.

Nel corso del 2024, i 25 impianti fotovoltaici presenti presso gli immobili e le succursali del Gruppo – di cui 5 di nuova realizzazione - hanno permesso di autoprodurre 819.571 kWh (+72%). Entro il 2026, saranno installati ulteriori impianti fotovoltaici per raggiungere una potenza totale di 17 MW, in grado di coprire i consumi energetici annui dell’intero Gruppo. Gli investimenti previsti in sostenibilità ambientale nel triennio 2025-2027 superano i 20 milioni di euro. Nel corso dello scorso anno, il gruppo Sella ha sostenuto anche due iniziative per monitorare gli effetti del cambiamento climatico. La spedizione “Missione SOS Arctic”, nata per mappare i ghiacciai interni della Groenlandia, ha permesso di raccogliere campioni di ghiaccio in aree inesplorate della calotta polare da rendere disponibili ai maggiori enti di ricerca. La seconda è il “Progetto K2” che ha coinvolto una squadra di sei alpinisti partiti da Biella con destinazione Pakistan, in particolare il Monte Godwin-Austen nel gruppo del Karakorum, per monitorare lo stato di salute del pianeta e degli esseri umani in condizioni estreme.

Durante la spedizione sono stati infatti prelevati campioni di neve a varie altitudini per studiare la presenza di microplastiche, anche in forme residuali, e documentare attraverso fotografie gli impatti del cambiamento climatico in atto. Dal 2021 il gruppo Sella si è dotato di una misura gestionale interna per monitorare la quota di impieghi, investimenti della clientela e titoli di proprietà del Gruppo che soddisfa i criteri ESG definiti internamente. Questo indicatore, in costante crescita (+10,3% rispetto al 2023), testimonia l’impegno a sostenere la transizione verso un’economia ad impatto ESG positivo. Nell’ambito dei prodotti di investimento è proseguito l’arricchimento dell’offerta delle società del Gruppo che include 64 linee di gestioni patrimoniali classificate come sostenibili ex art. 8 e 9 SFDR. Durante l’anno, Sella Sgr ha lanciato 9 fondi art. 8, tra cui CLIMA destinato principalmente a investimenti in strumenti obbligazionari in euro emessi da soggetti con un forte impegno nel processo di transizione ambientale.

È proseguito, inoltre, il programma “Sustainability-linked Basket Bond" realizzato da Sella con Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale, che prevede una riduzione del costo del finanziamento per le imprese che raggiungono obiettivi ESG stabiliti. Contestualmente si è ampliata l’offerta di prodotti di credito e soluzioni di consulenza che rispondono alle esigenze di investimento nella transizione di privati ed imprese come il nuovo servizio online dedicato alla riqualificazione degli immobili residenziali e la creazione del team "ESG Experts" per assistere le aziende nel processo di transizione energetica. È stato infine stanziato un plafond da 250 milioni di euro per sostenere le aziende che investono in sostenibilità ambientale e digitalizzazione. Il gruppo Sella riveste un ruolo significativo nella creazione e gestione di ecosistemi aperti, sia interni che esterni, ponendosi come aggregatore di realtà innovative ed eventi che generano impatti concreti per tutti gli attori coinvolti.

Nel 2024 è proseguita l’attività del Sellalab Open Coworking, situato all’interno del Lanificio Maurizio Sella di Biella. Dpixel, il venture incubator del Gruppo Sella, ha incubato 14 startup che hanno raccolto complessivamente 1,5 milioni di euro. Il Fintech District, punto di riferimento per l’ecosistema Fintech e Techfin del Paese, a fine 2024 contava tra la sua community 305 aziende (il 30% sono realtà internazionali e 14 sono unicorni) rappresentanti il 60% di tutte quelle operative in Italia nel settore fintech. 38 sono le aziende da considerarsi “for good”, ovvero con uno scopo di sostenibilità o con almeno un prodotto/soluzione in ambito impact ESG.