Pianta pericolante in via Ogliaro, scatta l'allarme a Biella

Problemi al traffico anche in via Ogliaro, a Biella, per la presenza di una pianta pericolante, troppo vicina alla strada. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 5 maggio.

Molto probabilmente la causa sarebbe da attribuire alle recenti precipitazioni. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti della Polizia Locale, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.