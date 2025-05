Una donna è stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice verde, a seguito di un sinistro stradale. È avvenuto intorno alle 9 di oggi, 5 maggio, in prossimità della rotonda di via Gersen e corso San Maurizio, a Biella.

A rimanere coinvolti nello scontro laterale un automezzo e un camion. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 per i primi soccorsi alla conducente, anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito.