"Hans" flagella il Biellese: gli esiti ambientali delle piogge di aprile.

Un evento meteorologico di portata eccezionale ha colpito il Piemonte tra martedì 15 e giovedì 17 aprile, portando con sé piogge torrenziali, frane, valanghe e allagamenti diffusi. La causa è la profonda depressione “Hans” che si è sviluppata sul Mediterraneo centro-occidentale e ha innescato una fase fortemente perturbata sull’intero Nord-Ovest italiano.

Secondo quanto riportato da Arpa Piemonte, la precipitazione cumulata sull’intera regione è stata diffusamente superiore ai 100 mm, con picchi di oltre i 550 mm nelle aree montane e pedemontane del Torinese, Biellese, Vercellese e Verbano. Particolarmente colpite le stazioni di rilevamento di Camparient, Santuario di Oropa e Andrate Pinalba. A Boccioleto, in provincia di Vercelli, si è toccato un massimo di 417 mm in sole 24 ore, con 260 mm concentrati in appena mezza giornata.

Nel Biellese e nei territori limitrofi, le piogge hanno causato piene improvvise nei corsi d’acqua principali e secondari, mentre a livello regionale i fiumi Po, Bormida, Belbo e Tanaro hanno registrato innalzamenti straordinari. A San Sebastiano (TO), il Po ha superato la soglia di pericolo di circa un metro, mentre ad Isola Sant’Antonio (AL) si è sfiorata una portata massima di 10.300 m³/s, valore prossimo a quello della storica alluvione del 2000.

Anche le precipitazioni nevose non hanno dato tregua: tra il 16 e il 17 aprile si sono registrati fino a 140 cm di neve fresca a quota 2500 metri, con incrementi ingenti in alta quota. Le temperature miti, però, hanno portato a una forte umidificazione del manto nevoso, con conseguente instabilità. Numerose valanghe si sono staccate sulle Alpi piemontesi, specialmente nelle valli di Lanzo, Canavese, Biellese, Val Sesia e Ossola.

Il maltempo ha provocato frane e allagamenti in diverse zone pedemontane, tra cui il Biellese, con danni alle infrastrutture e alla viabilità. Anche la collina torinese è stata interessata da fenomeni franosi, in particolare tra Castagneto Po e Cavagnolo.

Il bilancio dell’evento segnala anche una vittima: un uomo di 92 anni è stato travolto da acqua e fango nella sua abitazione a Monteu da Po (TO), in piazza Bava.

Il rapporto, redatto da Arpa Piemonte, evidenzia la necessità di rafforzare il monitoraggio e la prevenzione di eventi estremi, sempre più frequenti e intensi anche nel nostro territorio.