Anche a Biella la mobilitazione per salvare 1600 cuccioli di Beagle

Il 10 giugno il TAR del Lazio dovrebbe esprimersi sulla sorte dei 1600 cuccioli di Beagle che l'azienda Aptuit intende deportare a Verona per usarli come cavie, e Militanti del Movimento CENTOPERCENTOANIMALISTI si sono mobilitati per salvarli.

A questo proposito, in questi giorni hanno posizionato uno striscione sulla tangenziale di Biella, galleria San Biagio, corso San Maurizio, direzione centro commerciale “Gli Orsi”.



Prossima tappa per la mobilitazione per salvare i 1.600 cuccioli di Beagle sarà a Verona il 17 maggio, dove è stato organizzato un corteo che partirà alle 14.30 dalla stazione di Porta Nuova.