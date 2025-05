Meno di una settimana all'Adunata, a Mongrando bandiere Tricolori su Municipio e campanili FOTO

Meno di una settimana all'Adunata di Biella e, in tutto il Biellese, cresce l'attesa. Anche nel comune di Mongrando dove, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 maggio, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Michele Teagno, ha imbandierato il palazzo del Municipio e i tre campanili del paese.

“Il più grande ringraziamento è rivolto soprattutto al mio vice, Simona Coda, che ha avuto la tenacia e la costanza di portare avanti le sue idee, in primis sui campanili – sottolinea il primo cittadino - In particolar modo ringrazio il nostro gruppo Alpini che, anno dopo anno, dimostrano sempre grande vicinanza alla popolazione e ci hanno materialmente aiutato in questa operazione. Ringrazio specificamente Monica Gardin e i consiglieri che hanno partecipato attivamente ad imbandierare la piazza e i campanili. Un ringraziamento speciale di cuore va a Silvana, che cito senza specificare, ma lei sicuramente capirà, per aver cucito in tempo record le bandiere dei campanili. Grazie anche a don Stefano per averci permesso di sfoggiare il tricolore sui campanili. Un ultimo ringraziamento anche alla ditta che ci ha fornito gratuitamente i mezzi per realizzare la nostra iniziativa”.